UEFA впевнена у своєчасній підготовці України та Польщі до Євро-2012

Варшава. Європейська футбольна федерація (UEFA) не має сумнівів, що Україна та Польща встигнуть підготуватися до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав генеральний секретар UEFA Джані ІНФАНТІНО у Варшаві після зустрічі із польськими організаторами чемпіонату.

„Ми знаємо, що Польща та Україна будуть готові до Євро-2012, і ніщо цьому не загрожує”, - сказав він на конференції.

Польський міністр спорту Адам ГЄРШ та голова польської футбольної федерації (PZPN) Гжегож ЛЯТО, які також брали участь в прес-конференції, запевнили, що власті встигнуть добудувати усі стадіони до Євро-2012.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня польська DziennikGazetaPrawna написала, що Національний стадіон у Варшаві, де має відбутися матч відкриття Євро 2012, може бути введений в експлуатацію в лютому-березні наступного року, а не 30 червня цього року, як планувалося раніше.

Національний центр спорту, який є замовником будівництва стадіону, оцінює можливу затримку із добудовою об’єкту через виявлені недоробки в 3,5 місяці.

PZPN через затримку із введенням в експлуатацію стадіону у Гданську відмінив запланований на початок червня на арені матч збірних Польщі та Франції.

Довідка УНІАН. Матчі Євро-2012, право організовувати яке Україна з Польщею виграли в квітні 2007 року, відбуватимуться з 8 червня по 1 липня наступного року у 4 польських та 4 українських містах.