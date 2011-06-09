Укладати угоду про реструктуризацію боргу за ЖКП для субсидії вже не потрібно

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України «Про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги, що утворилася станом на 1 грудня 2006 року» щодо механізму отримання субсидій».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і комунальні послуги, що утворилася станом на 1 грудня 2006 року”.

Даним законом вилучається норма, якою встановлено, що для надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у разі наявності заборгованості з платежів за житлово-комунальні послуги, обов`язковою умовою є укладення боржником з підприємством - надавачем житлово-комунальних послуг договору про реструктуризацію цієї заборгованості.