Вартість житла на первинному ринку Києва у травні знизилася на 1,3%

Середня вартість житла на первинному ринку Києва у травні п.р. знизилася на 1,3% - до 13 079 грн./кв. м, повідомили УНІАН в інформаційно-аналітичному порталі «Столична Нерухомість».

Згідно з повідомленням, середня вартість житла економ-класу у травні знизилася на 0,3% - до 9 861 грн./кв. м; бізнес-класу - на 1% - до 14 348 грн./кв. м; преміум-класу - на 1,8% - до 20 952 грн./кв. м.

При цьому за рік - з травня 2010 року - рівень цін на первинне житло у Києві знизився на 3%, зокрема, житло економ-класу подешевшало на 1,9%; бізнес-класу – на 1,8%; преміум-класу – на 7,9%.

За даними порталу, пропозиція квартир у травні на ринку новобудов Києва збільшилася на 4,3% щодо квітня. Обсяг пропозицій квартир у загальній площі і грошовому вираженні за місяць збільшилася, відповідно, на 2,9% і 1,8%.

У структурі пропозицій первинного житла переважають новобудови економ-класу - 52%. Новобудови бізнес-класу становлять 32% загальної кількості, преміум-класу - 16%.

Фахівці порталу відзначили, що в травні було відновлено або розпочато продаж квартир у 3-х новобудовах економ-класу і 3-х об`єктах бізнес-класу. Призупинено або припинено продаж квартир у 2-х новобудовах економ-класу і 2-х об`єктах бізнес-класу.

Моніторинг ринку первинної нерухомості Києва здійснюється ІАП «Столична Нерухомість» щомісяця на підставі даних, наданих у відділах продажу інвестиційно-будівельних компаній. У звіті проаналізовано 139 новобудов, як введених в експлуатацію, так і з терміном введення в першому кварталі 2014 року, 60 компаній-операторів.