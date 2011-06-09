На будівництві терміналу «D» у «Борисполі» виконано 60% робіт

Станом на червень 2011 р. на будівництві терміналу «D» у міжнародному державному аеропорту «Бориспіль» виконано 60% робіт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

Згідно з повідомленням, термінальний комплекс «D» аеропорту, площа якого становитиме 107 000 кв. м, після завершення робіт стане найбільшим в Україні. Він дозволить збільшити конкурентоспроможність головних повітряних воріт країни і розширить можливості на ринку внутрішніх і міжнародних авіаперевезень. Вперше в Україні пасажирський термінал буде обладнано системою травелаторів (рухома безступінчата доріжка).

У зонах реєстрації нового аеровокзального комплексу передбачена велика кількість стійок реєстрації (60 + 6 web-реєстрації), пунктів контролю на авіабезпеку, кабін паспортного контролю, що дозволить уникнути черг. Для зручності пасажирів буде встановлено ліфти, ескалатори. У новому терміналі буде створено всі умови для перебування і обслуговування пасажирів з обмеженими можливостями. Для цих цілей передбачені пандуси і спеціальні ліфти. Для VIP-пасажирів у галереї на першому і другому поверхах буде розміщено термінал з окремим під`їздом і паркувальними місцями.

Термінальний комплекс «D» буде оснащено 11 стаціонарними аеромостами з автоматизованою системою докирування (для посадки/висадки), які дозволять приймати 6 великих (класу «Боїнг 747») і 5 невеликих (класу «Боїнг 737») літаків. У перспективі можлива добудова галереї терміналу у північному і південному напрямах і установка двох додаткових аеромостів.

Обслуговування і паркування повітряних судів здійснюватимуться на новому пероні площею 183 000 кв. м, який прийматиме до 25 повітряних суден коду «С». Перон оснащено системою централізованої заправки літаків, що дозволить заправляти судна прямо на стоянці зі швидкістю до 2 тонн на хвилину.

Система обробки багажу передбачає 5 рівнів контролю на авіаційну безпеку. Окреме приміщення буде виділено для роботи з вибухонебезпечними речовинами. Пропускна спроможність системи обробки багажу - понад 3000 одиниць на годину. Довжина багажної стрічки - 10 км.

Нагадаємо, реалізація проекту будівництва нового терміналу «D» розпочалася в листопаді 2008 р. Запланована дата завершення будівництва - IV квартал 2011 р. Орієнтовна дата операційної готовності - весна 2012 р.