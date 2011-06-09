Цього року в Україні буде введено в експлуатацію 1 тис. 500 км доріг – "Укравтодор"

Цього року в Україні буде ведено в експлуатацію 1 тис. 500 км доріг загального користування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова Державного агентства автомобільних доріг Володимир ДЕМІШКАН.

За його словами, "Укравтодору" на будівництво і капітальний ремонт доріг загальнодержавного значення виділено 4,8 млрд. грн., зокрема 2,6 млрд. грн. – на будівництво і ремонт доріг у рамках підготовки до Євро-2012.

«Є проблеми, які перетинаються з питаннями виконання робіт на комунальних дорогах. Це стосується тендерних процедур, які затримують роботу», - сказав В.ДЕМІШКАН.

Він зазначив, що урядом ухвалені рішення, які найближчим часом врегулюють ці питання.

Зокрема, В.ДЕМІШКАН повідомив, що в червні-серпні буде введено в експлуатацію багато об`єктів: розв`язка в Житомирській області, під`їзди до міста Києва, також автодороги у напрямку Москви, транспортні розв`язки в Одеській області та інші об`єкти.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році в Україні було відкрито рух автомобільного транспорту на побудованих і відремонтованих ділянках доріг загальною протяжністю 973 км, що майже в 10 разів більше, ніж у 2009 році.