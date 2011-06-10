Мешканці київських гуртожитків вимагають продовжити на 6 років мораторій на відселення

Жителі київських гуртожитків вимагають продовжити на 6 років мораторій на відселення жителів гуртожитків і відчуження майна, який закінчується в жовтні цього року.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова всеукраїнської профспілки «Захист прав» Володимир ФЕДЕРЛЯН.

«Ми вимагаємо продовжити мораторій на відселення жителів гуртожитків і на відчуження майна незалежно від форми власності. Ми внесли через народного депутата ВЛАСЕНКА (Сергій ВЛАСЕНКО (БЮТ) - УНІАН) законопроект на продовження мораторію, одержали попередню відповідь від представників комітету, що до кінця місяця наш законопроект буде винесений у сесійну залу, адже мораторій на відчуження закінчується восени цього року. Жителі гуртожитків дуже занепокоєні, адже балансоутримувачі і, так звані, власники вже тільки й чекають, щоб закінчився цей мораторій, щоб почати виселяти людей», - сказав він.

Як повідомила голова громадської організації «Ліга захисту жителів столичних гуртожитків» Людмила БАШКІРОВА, наступного тижня профільний комітет Верховної Ради має розглянути законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків», яким вносяться зміни і доповнення до ряду законів, зокрема, в Закон «Про забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків», а також до Житлового кодексу.

За її словами, діючий Закон «Про забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків» нездійснений і неприйнятний для більшості жителів гуртожитків.

Л.БАШКІРОВА просить депутатів врахувати пропозиції ліги і профспілки, які необхідні всім жителям гуртожитків.

«У нині чинному законі написано, що єдиною підставою для проживання і, відповідно, подальшої приватизації своїх кімнат, є законні підстави, а саме ордер. Але у 70% жителів, які прожили в гуртожитках по 40 років, немає ордерів. Тому ми вимагаємо прибрати слово «законні підстави», «ордер» і зробити «правові підстави», - пояснила вона.

Серед основних змін – передати гуртожитки всіх форм власності, зокрема, тих, які знаходяться в статутних фондах підприємств, без компенсаційної основи, безплатно.

Голова ліги зазначила, що ця громадська організація звернулася до голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і регіональної політики Володимира РИБАКА, голови робочої групи комітету ВР з підготовки законопроекту, спрямованого на подальше удосконалення правового регулювання забезпечення реалізації житлових прав жителів гуртожитків Ігоря ЛИСОВА, керівників депутатських фракцій і груп з проханням врахувати пропозиції щодо змін у закон.

Вона додала, що під зверненням уже підписалося близько 5 тисяч жителів гуртожитків.

За даними громадських організацій, в Україні в гуртожитках проживає від 1,5 до 5 млн. громадян.