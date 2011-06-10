Губернатор вимагає вирівняти на Київщині комунальні тарифи

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК вимагає вирівняти розбіжність тарифів на послуги житлово-комунального господарства у різних районах області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КОДА.

«Така розбіжність тарифів є неприпустимою. Ми повинні вирівняти їх для усіх територіальних одиниць області, і резерви для цього є», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.

Водночас, голова КОДА зазначив, що є необхідність скоротити адміністративний апарат підприємств, які надають послуги, створити розвинене конкурентне середовище на ринку обслуговування житла шляхом створення недержавних підприємств, служб єдиного замовника та ОСББ, вжити заходів щодо зменшення витрат води і теплової енергії в мережах, створити регіональні комунальні господарства.

Губернатор доручив до 15 червня створити відповідну робочу групу з питань ЖКГ щодо реформування цієї галузі і тарифоутворення.

«Ті тарифи, які нараховуються з порушенням норм чинного законодавства будуть відмінені. Можливо, для України це стане ноу-хау, але ми будемо заохочувати тих людей, які бережно ставляться до використання холодного та гарячого водопостачання. Йдеться про можливість зниження ціни на послуги, пропорційно до їхнього використання, подібно до нинішніх схем оплати за газо- та електропостачання», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Також прес-служба повідомляє, що за результатами розгляду питання тарифів на послуги ЖКГ порушено клопотання про звільнення з посад керівників комунальних підприємств Білоцерківського, Києво-Святошинського, Обухівського, Вишгородського і Володарського районів.

Крім того, було зазначено, що з метою зниження тарифів необхідно впроваджувати заходи з енергозбереження та модернізації обладнання, яке використовується на 30-50%.