Затверджено форму подання інформації до Єдиного держреєстру черговиків на житло

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України своїм наказом затвердило форму подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, для включення громадянина до реєстру необхідні дані про членів сім`ї, про місце проживання і житлове приміщення, а також заява про взяття на квартирний облік.

За цією формою органи виконавчої влади, виконавчі органи рад, підприємства, установи, організації, які здійснюють облік громадян, щомісячно до 1 і до 15 числа подаватимуть інформацію реєстратору для внесення до реєстру.

Як повідомляв УНІАН, реєстр представлятиме автоматизовану інформаційну систему збору, накопичення, надання, захисту і обліку інформації про громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Доступ до відомостей реєстру буде забезпечено через спеціально створений веб-сайт, відповідно до чинного законодавства України.

Утримувачем реєстру визначено Мінрегіонбуд, адміністратором – Державну спеціалізовану фінансову установу «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Фінансування формування реєстру передбачено Державною цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки.

Реєстр планується створити до 2012 року.