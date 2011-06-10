НСК «Олімпійський» не має дозволу на роботи на території «Київської фортеці» - Бригинець

НСК «Олімпійський» не має дозволу на будівельні роботи на території музею «Київська фортеця», повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради, члена комісії КМДА з розслідування законності проведення робіт на території Київської фортеці, голови постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

О.БРИГИНЕЦЬ був присутнім на засіданні Адміністративного суду міста Києва, який розглядав звернення Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» щодо незаконного будівництва НСК «Олімпійський» на території музею.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю в м. Києві підтвердила, що дозволу на будівництво чи проведення будь-яких інших робіт на території музею Київської фортеці не давала.

Як зазначив депутат, представник інспекції засвідчив, що дозвіл на підготовчі роботи, наданий НСК «Олімпійський», стосується лише території, що відведена самому НСК «Олімпійський» відповідно до державного акту на користування землею від 23.11.2010 року №389549 і не дозволяє ніяких робіт на території музею, закріпленою за ним актом №392847 від 2.02.2005 року.

«Судове засідання проходить конструктивно, однак без розуміння судом критичності ситуації з активним знищенням пам’яток архітектури національного значення на території музею. Звичайно, хотілося б, щоб всі рішення приймались швидше, але, на жаль, поки що остаточне рішення не прийнято», - прокоментував депутат.

За поясненням О.БРИГИНЦЯ, музей «Київська фортеця» звернувся до суду з проханням заборонити будь-які дії і будівельно-підготовчі роботи на території пам’ятки до закінчення судового розгляду справи, але суд відмовив музею у проханні, на підставі того, що, «мовляв, музей не надав на даний момент достаньо доказів щодо проведення будівельних робіт НСК «Олімпійський» на його території».

«Комісія КМДА, членом якої я є, вже розглядала цю проблему і вже встановила, що будівельники захопили для будівництва зони гостинності до Євро-2012 близько 2 га території музею. Сподіваюсь, на наступному судовому засіданні, або в Апеляційному суді, куди звернулась Київська фортеця, врахують висновки комісії», - зауважив О.БРИГИНЕЦЬ.