Верховна Рада планує врегулювати правові засади охорони ландшафтів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України "Про ландшафти".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 299 із 393 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується запровадити регулювання ландшафтів, визначити його принципи та цілі, розподіл повноважень органів влади у сфері регулювання ландшафтів та здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про використання і охорону ландшафтівю. Також пропонується запровадити ландшафтне планування, класифікацію, ідентифікацію та моніторинг стану ландшафтів.

Законопроект визначає на основі впровадження регулювання ландшафтів правові та організаційні засади охорони, планування, організації, моніторингу, контролю та обліку ландшафтів на державному, регіональному, місцевому рівнях з урахуванням різноманітності їхньої природної, культурно-історичної та естетичної цінності та економічного розвитку.

Передбачається також встановлення порядку проведення ландшафтного планування та порядку визначення і встановлення меж та розмірів ландшафтів, а також порядку їхнього відображення у документації із землеустрою та у земельних кадастрових документах.