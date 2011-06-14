ВР посилить відповідальність за порушення правил чистоти у зонах відпочинку та в населених пунктах

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект «Про внесення змін до законодавчих актів щодо забезпечення чистоти територій»

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 259 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Планується додати до кодексу нову статтю 152-1 «Порушення правил чистоти в населених пунктах, зонах відпочинку та на інших територіях». Даною статтею передбачено, що дрібні порушення правил чистоти у населених пунктах, зонах відпочинку та інших територіях тягнуть за собою попередження або накладання штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення правил чистоти у населених пунктах, зонах відпочинку та інших територіях, що призвели до забрудненості територій сміттям об’ємом від 0,01 до 1 куб. м, тягнуть за собою накладання штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, що призвели до забруднення території сміттям об’ємом більше 1 куб. м, тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також законопроектом планується внести зміни до Закону України „Про міліцію”. Цими змінами передбачено, що міліція зобов’язана контролювати утримання у належній чистоті дворів і прибудинкових територій у населених пунктах та зонах відпочинку.