Кабмін попросив МВФ відкласти підвищення тарифів на газ для населення

Кабінет міністрів звернувся до Міжнародного валютного фонду з проханням відкласти розгляд питання про підвищення тарифів на газ для населення до впорядкування сфери житлово-комунального господарства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу.

"Ми дійшли висновку, що нам необхідно, перш ніж приймати будь-яке рішення про підвищення тарифів, розібратися в цій запущеній сфері. Коли зараз кожна місцева рада, а їх у нас тисячі й тисячі, кожна місцева адміністрація приймає свої рішення і встановлює для населення тарифи, які іноді відрізняються в два-три-чотири рази і більше. Тобто, мова йшла, перш за все, щоб навести порядок у цій сфері. Тому ми звернулися до Міжнародного валютного фонду з проханням відкласти розгляд цього рішення доти, доки ми не приведемо все до ладу ", - сказав М.АЗАРОВ.

Також він повідомив, що уряд зараз «наводить лад у«Нафтогазі». За словами глави уряду, скорочення дефіциту бюджету «Нафтогазу» дозволить більш виважено підійти до питання про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

«Може бути, що й не йти на ці підвищення. У будь-якому разі, ми готові свої викладки фахівцям МВФ покласти на стіл, разом з ними розібратися. У нас є всі аргументи, щоб рішення було виваженим», - зазначив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в МВФ заявили, що для отримання чергового траншу кредиту Україна має виконати ще чотири вимоги.

Зокрема, як сказав голова представництва МВФ в Україні Макс АЛЬЄР, першою вимогою Фонду є проведення в Україні пенсійної реформи відповідно до положень, прописаних в програмі співробітництва.

Друга вимога, як повідомив М.АЛЬЄР, стосується коригування тарифів на газ і теплопостачання.

Третя вимога пов`язано з попередньою і обумовлена тим, що Фонд погодився на менш значне підвищення тарифів, при цьому наголосивши на необхідності пошуку додаткових фінансових ресурсів.

Четверта вимога Фонду пов`язано з діяльність Нацбанку, зокрема, з необхідністю скасування вимоги обов`язкового викупу рекапіталізаційних облігацій, яке, на думку МВФ, знижує незалежність НБУ.