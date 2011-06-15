На НСК "Олімпійський" у Києві почався монтаж сидінь

Учора в Києві на Національному спортивному комплексі «Олімпійський», який через рік прийме фінал Євро-2012, почали встановлювати сидіння.

Як повідомляє газета "Сегодня", їх привезли з Англії.

Особливість сидінь, відзначає видання, в тому, що вони будуть найширшими у світі: 46 см замість 40. Висока спинка не скривить хребет. За словами технічного директора НСК Дмитра СОКОЛОВСЬКОГО, всі сидіння - з дуже міцного матеріалу, то ж у пориві пристрасті уболівальникам не вдасться їх відірвати чи підпалити.

На арені встановлять 70,5 тисячі сидінь 4 типів - 65 тисяч стандартних, 150 для людей, які мають проблеми із зором, з устаткуванням у вигляді біноклів і маленьких моніторів, 300 - для інвалідів і їх супроводжуючих (з місцями для візочків), 4 тисячі м`яких із шкірзамінника для VIP-секторів.

"Місця для уболівальників хочуть зробити в патріотичному забарвленні: кольори варіюватимуться від світло-жовтого до темно-жовтого, від світло-блакитного до темно-блакитного і розбавиться все це білим. Встановлюють їх у довільному порядку, аби у результаті арена вийшла яскравою", - відзначає газета.