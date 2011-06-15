Прокуратура Києва розпочала перевірки законності нарахування тарифів за ЖКП

Прокуратура Києва розпочала перевірки з питань додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, які надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вимог законодавства у сфері житлово-комунальних послуг при розрахунку, встановленні, погодженні та нарахуванні тарифів споживачам.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури, зазначивши, що відповідне доручення дав заступник генерального прокурора України – прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК.

Так, за першими результатами перевірки прокуратурою міста опротестовано розпорядження КМДА від 17.11.09 № 1292 у частині встановлення тарифів та їх структури для будинку № 16 на пров. Сеноманському в Києві (ТОВ «ЖЕП «Деснянка»). Дане розпорядження не відповідає вимогам ст.ст. 30, 31 Закону «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабміну від 20.05.09. Як з’ясувалося, ТОВ «ЖЕП «Деснянка» при формуванні тарифу на п’ять багатоповерхових житлових будинків не врахували площу одного із них, в результаті чого було завищено тариф на житлово-комунальні послуги для мешканців усіх п’яти будинків, зазначили в прокуратурі. Тобто, громадяни чотирьох будинків умовно сплачували житлово-комунальні послуги, які були нараховані для п’яти будинків.

Враховуючи виявлені порушення, прокуратурою внесено припис директору ТОВ «ЖЕП «Деснянка» із вимогою провести перерозрахунок та затвердити нові тарифи.

Разом із цим, прокуратурою міста підготовлено подання до Київської міської державної адміністрації, відповідно до якого суб’єктів господарювання, котрі надають послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, зобов’язано надати до КМДА на погодження розрахунок тарифу з відповідним протоколом громадських слухань та визначити єдиний розмір тарифу, який можуть використовувати суб’єкти господарювання до погодження КМДА тарифу по будинку.

На даний час перевірки тривають.