У Львові заявляють, що їх стадіон вже готовий на 70%

Роботи з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові виконані на 70%.

Про це повідомив УНІАН представник компанії «Альтком», що будує стадіон, Роман ЧЕРКАС.

За його словами, завершуються роботи із монтажу покрівлі, залишається звести невелику її частину, яка з’єднає західну і північну сторони стадіону. Почалися роботи з облаштування футбольного поля. Вони будуть завершені до серпня.

«Роботи на стадіоні виконано приблизно на 70%. Зараз залишається основна частина - оздоблювальні роботи, а також інженерні мережі, які виконуються по всьому периметру об’єкта. Протягом двох-трьох тижнів почнемо монтаж крісел. Основним питанням вдалої здачі стадіону є виконання благоустрою прилеглої території. Йде будівництво доріг, облаштування мереж та всіх необхідних комунікацій», - сказав Р.ЧЕРКАС.

Він відзначив, що вже замовлені електронні табло фірми «Philips», які будуть встановлені на північно-західній і південно-східній сторонах арени.

«Освітлення стадіону буде відповідати вимогам УЄФА і складе 2000 люксів. Аварійне відключення світла у нас неможливе, тому що 80% стадіону живиться від дизель-генераторів, які мають три незалежних джерела живлення, ми маємо потужну систему енергозабезпечення», - запевнив представник компанії.