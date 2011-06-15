Комітет ВР з культури виступає проти забудови фундаменту Десятинної церкви

Комітет Верховної Ради з питань культури і духовності виступає проти забудови фундаменту Десятинної церкви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Української народної партії, зокрема, цей парламентський комітет одноголосно схвалив проект постанови депутатів від УНР, яким забороняється забудовувати залишки Десятинної церкви.

Автори проекту Юрій КОСТЕНКО, Ярослав ДЖОДЖИК та Іван ЗАЄЦЬ вимагають урядового звіту про нинішній стан музеєфікації археологічних залишків Десятинної та звернення до Генеральної прокуратури з вимогою перевірити законність проведення будівельних робіт на території пам’ятки.

«Масштабне спорудження із залізобетонними палями, інженерними мережами загрожує значним культурно-історичним втратам. Відновлений об’єкт вже не вважатиметься пам’яткою культурної спадщини», - йдеться в проекті постанови. Тож зберегти автентичний фундамент церкви Богородиці (Десятинної) можна лише забезпечивши музеєфікацію об’єкта, що і пропонується в проекті постанови.

Як повідомлялося, 31 травня народні депутати України від УНП зареєстрували у Верховній Раді проект постанови "Про забезпечення дотримання пам’ятко-охоронного законодавства України (щодо недопущення будівельних робіт на території пам’ятки археології національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментами Десятинної церкви»)" (№8582).