Головний архітектор Києва не підтримує ідею знесення скандальних будівельних об'єктів

Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК не підтримує ідею знесення скандальних у столиці будівельних об`єктів, зокрема, в історичній частині - на вулиці Олеся Гончара і над станцією метро "Театральна".

Про це С.ЦЕЛОВАЛЬНИК заявив в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№ 129 від 16 червня).

"Проекти узгоджені і затверджені до мого призначення. Люди, від яких залежала видача узгоджень і дозволів, знали, на що йшли. Або не знали. Але у забудовників на сьогодні, коли всі ми вже бачимо будівництва, є всі документи, що вимагаються законом. Тепер виникають об`єкти, які абсолютно не допомагають силуетам міста. Наприклад, через чийсь недогляд 49-поверховий будинок на Кловському узвозі своєю висотою і масою навалюється на дзвіницю Лаври", - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

За його словами, на даний час у Києві налічується 35-40 таких скандальних об`єктів.

Головний архітектор столиці підкреслив, що повноваження з ухваленню рішень про знос забудов належать Держархбудконтролю. "У мене немає такої функції - зносити! Хоча в деяких, якщо не у багатьох випадках, напевно, варто було б і знести "пам`ятники пожадливості і бєспрєделу", пам`ятники часу або лихоліттю. Мене учили проектувати і будувати, але не зносити", - зазначив він.

"Злісна іронія у тому, що по суду забудовники виграють у влади. Зрозуміло чому - узгодження на руках! Ось у чому біда. Та й не прихильник я зносу. Хтось щось робив, інвестував, старався, як міг. Щоправда, якщо це нахабно зроблено - коли попереджали, що не можна будувати, всі проти, побережіться, подумайте. Тоді це виклик! Демонстрація вседозволеності, що нібито покривається зверху. Але тут гроші затьмарюють усе", - пояснив С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.