Кабмін придбає лічильники тепла для багатоповерхівок на 3,3 млрд. грн.

У держбюджеті на 2012 рік буде закладено 3,3 млрд. грн. на придбання лічильників тепла для 180 тис. багатоповерхових будинків (80% житлового фонду), пише журнал WEEKLY.UA.

Не виключено, що паралельно буде ухвалено закон про обов`язковий облік теплової енергії за рахунок власних коштів мешканців або інвестицій.

На сьогоднішній день розрахунок оплати тепла проводиться за формулою, в якій якась середня тарифна ціна тепла (різна в різних регіонах) помножується на загальну площу квартири.

Принцип дії лічильника тепла простий: він вимірює температуру гарячої води на вході в опалювальну систему будинку і на виході та перемножує різниці в цих температурах на кількість води, що пройшла через системи. Уряд оголосить конкурс серед виробників лічильників тепла на оснащення ними українських багатоповерхівок. Якщо виходити з середньої ринкової ціни лічильника, установлення його в п`ятиповерховому будинку обійдеться в 10 тис. грн. - пояснив екс-міністр з питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО. Втім, температура в квартирах ніяк не залежатиме від наявності лічильника тепла, від цього залежатиме лише ціна опалювання. І якщо вона виявиться помітно вищою, ніж зараз, наступним етапом стане придбання мешканцями і установлення в своїх квартирах або будинках у цілому енергозберігаючих котлів.