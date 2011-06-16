У Києві планують збудувати підводний тунель з виходом на лівий берег

Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляє про намір збудувати в столиці підводний тунель з виходом на лівий берег у Бориспільському напрямку.

Про це С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сказав в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№129 від 16 червня), відповідаючи на питання про вибір для будівництва в Києві міжнародних ділових центрів.

"Вважаю, що загальна територія Княжого Затону - найсприятливіша зона. Там є дві станції метро, магістраль на Бориспіль, красиві види на правий берег. Інший майданчик - біля озера Вирлиця, вздовж проспекту Бажана. Третя - біля нового Дарницького мосту, поряд з Княжим Затоном. Потім лівобережний центр біля вулиці Луначарського, але там дуже мало місця. Але сам центр лівого берега можна розвивати. На правом березі - це ВДНГ. Тут є можливість вулицею Заболотного виїхати до лівого берега. Тим паче, ми скоро почнемо будувати підводний тунель з виходом на лівий берег у Бориспільському напрямку. Сюди ж дотягнуть метро, є одеський напрямок. Останній майданчик - аеропорт у Жулянах. Там можна також знайти місце під бізнес-центри", - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.