У центрі Києва хочуть побудувати підземний тунель для автомобілів

Головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК заявляє, що в центрі Києва планується побудувати підземний тунель для автомобілів.

Про це С.ЦЕЛОВАЛЬНИК повідомив в інтерв`ю газеті "Сегодня" (№ 129 від 16 червня 2011 року).

"Хотілося б реалізувати ідею розв`язки на Бессарабці - машини перед нею йтимуть під землю і виїжджатимуть на позначці пл. Л. Толстого. "Метроград" для цього доведеться прибирати. Другий рівень — нинішній. Третій — естакада з бул. Шевченка до вул. Басейної, з виходом до бул. Л. Українки. Це дозволить якось розосередити транспортні потоки", - сказав С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

Головний архітектор столиці також повідомив, що план реконструкції Європейської площі припускає підземне будівництво. "Проект Європейської також хороший. Він передбачає будівництво 4 рівнів під землею від Майдану до Європейської: паркінг, торговий центр. Покращиться транспортна розв`язка на самій площі. Залишати так, як є, не можна. Там зараз великі пробки. Але потрібний інвестор", - наголосив він.

За словами С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, на початку вулиці Хрещатик не планується будівництво висотки. "У конкурсі на вул. Хрещатик, 5, проект архітектора БАБУШКІНА не виграв, там інший переможець. Зараз у замовника проект не затверджено. Висотки там не буде, хоча це та точка на Хрещатику, де подібна будівля цілком може бути", - вважає головний архітектор столиці.