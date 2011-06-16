Парламент ухвалив закон про облік і технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна

Верховна Рада ухвалила Закон України «Про облік і технічну інвентаризацію об`єктів нерухомого майна».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 250 із 397 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Закон визначає правові та організаційні засади здійснення обліку і технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна.

Відповідно до закону, обліку і технічній інвентаризації підлягають будинки, будівлі, споруди усіх видів та їхні комплекси, інженерні мережі, елементи благоустрою, захисні споруди цивільного захисту і цивільної оборони, мости та штучні споруди тощо, будівництво яких закінчено і які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку.

Технічній інвентаризації підлягають також об`єкти нерухомого майна, не прийняті в експлуатацію, не завершені будівництвом, самовільно збудовані, безхазяйні об’єкти, об’єкти інженерної інфраструктури територіальних громад.

Облік і технічна інвентаризація об`єктів нерухомого майна здійснюються за їхнім місцезнаходженням.

У разі, якщо об’єкт розташований на території двох чи більше округів, облік і технічну інвентаризацію здійснює те бюро технічної інвентаризації, на території округу якого розміщується більша за площею частина такого об’єкта.

У законі визначені вимоги щодо обліку і технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна.

Також визначені органи обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та їхні повноваження.

Крім того, законом визначений порядок здійснення обліку і технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, перелік документів, необхідних для здійснення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, обов`язки, права і відповідальність власників об’єктів нерухомого майна.

Бюро технічної інвентаризації надають послуги фізичним та юридичним особам на платній основі.

Облік і технічна інвентаризація об`єктів нерухомого майна, видача відповідних документів, надання відомостей про об`єкти нерухомого майна здійснюються за тарифами, затвердженими органами місцевого самоврядування.

Встановлено, що до 1 січня 2012 року реєстратори бюро технічної інвентаризації, підключені до Реєстру прав власності на нерухоме майно, здійснюють державну реєстрацію права власності та права користування (сервітут) на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках; права користування (найму, оренди) будівлею або іншими капітальними спорудами, їхніми окремими частинами; права власності на об`єкти незавершеного будівництва, а також облік безхазяйного нерухомого майна, довірче управління нерухомим майном.