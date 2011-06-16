Україна не готова створювати ОСББ в існуючому житловому фонді – експерти

Україна не готова створювати об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) в існуючому житловому фонді.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні висловив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Юрій СЕРБІН під час круглого столу «Реформа ЖКГ в Україні: чи можливе перезавантаження?», організованому журналом «Эксперт Украина» і Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC).

За його словами, Україна не готова до створення ОСББ, оскільки населенню не пояснили вигоди від їх функціонування. При цьому Ю.СЕРБІН вважає нереальним отримання ОСББ державних коштів на перший капітальний ремонт будинку, що передбачене законодавством.

Водночас, на думку експерта, в нових будинках, що вводяться в експлуатацію, слід ввести обов`язкове створення ОСББ. Зокрема, заступник голови профільного комітету пропонує дозволити створювати ОСББ на етапі продажу квартир, до того, як майбутні мешканці новобудови одержать документи про право власності на житло, оскільки після того, як забудовник передає будинок на баланс ЖЕКу, з його боку виникає протистояння створенню ОСББ.

Він також вважає обов`язковим створювати об`єднання в соціальному житлі.

На думку Ю.СЕРБІНА, з проекту Житлового кодексу необхідно вилучити управляючі компанії враховуючи негативний досвід таких компаній у Росії, оскільки чинне законодавство дозволяє компанії, які обслуговують житлові будинки. Він пропонує надати ОСББ право вибирати, хто управлятиме і обслуговуватиме житловий будинок.

У свою чергу голова підкомітету з питань регіональної політики Комітету ВР з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики Юрій ОДАРЧЕНКО також акцентував увагу на тому, що сьогодні в Державному бюджеті не передбачено коштів для «першого поштовху до створення ОСББ». Зокрема, за його даними, замість запланованих 6 млрд. грн. на програму термомодернізації житлових будинків передбачено 107 млн. грн., з яких 100 млн. грн. підуть на організаційні заходи.

«Держава хоче скинути цю проблему на плечі громадян. Я б не радив створювати ОСББ і брати на баланс будинки», - сказав він.

Серед причин низьких темпів створення об`єднань Ю.ОДАРЧЕНКО, крім відсутності коштів, назвав відсутність контролю за якістю житлово-комунальних послуг, відсутність національного регулятора з тарифоутворення.

Водночас директор департаменту забезпечення реформування ЖКГ Міністерства житлово-комунального господарства України Наталія ОЛЕЙНИК повідомила, що в 2008-2009 роках на підтримку створення ОСББ з Державного бюджету коштів не виділялося, а цього року передбачено близько 100 млн. грн. на реалізацію пілотних проектів у сфері ЖКГ, із яких майже 30 млн. грн. буде спрямовано на підтримку ОСББ за умови співфінансування (не менш як 20%).

За різними оцінками, сьогодні в Україні 8-14% житлового фонду управляються ОСББ, із них лише 3% будинків перебувають на балансі об`єднань. В Україні близько 400 тис. багатоквартирних житлових будинків, 95% житла в яких приватизовано.