Азаров вважає за необхідне знизити відсотки за кредитами для будівництва

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне знизити відсотки за кредитами, що надаються банками для будівництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на нараді з питань добудови незавершених об`єктів будівництва.

«У нас ризики зменшуються зараз, економіка на підйомі, купівельна спроможність людей зростає. З якого дива такі високі відсотки за кредитами для будівників? Я розумію, коли була криза – був спад, був великий ризик неповернення кредитів. А зараз які ризики?», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що високі відсотки за кредитами зберігаються при скороченні відсотка за депозитними вкладами, обсяг яких збільшується.

«Ставки за депозитами зараз значно знижуються. Ну а якщо ставки за депозитами знижуються, то чого повинні залишатися (незмінними – УНІАН) ставки за кредитами? Це серйозне і велике питання», - сказав він.

М.АЗАРОВ підкреслив, що в Україні обсяг депозитних вкладів за п`ять місяців поточного року збільшився на 25 млрд. грн.

«Якби всі ці депозити працювали на справу, то ясно, що ефект був би вищим», - сказав М.АЗАРОВ.