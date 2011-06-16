Азаров розкритикував роботу Мінбуду

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ розкритикував роботу Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства за недостатні темпи відновлення галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявив сьогодні на нараді з питань добудови незавершених об`єктів будівництва.

Він зазначив, що на сьогоднішній день добудова таких об`єктів і будівництво нових відбуваються не на достатньому рівні. «Я не задоволений роботою Міністерства будівництва», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день недобудованими залишаються 600 шкіл, 514 лікарень, а в Кіровоградській і Житомирській областях будівництво взагалі не розвивається.

«У таких областях, як Кіровоградська і Житомирська, на 100% стоять будівництва», - сказав прем`єр.

Він також зазначив, що досі з 16 тис. недобудованих об`єктів, зокрема й житлових будинків, інвентаризацію проведено лише по 12 тис.

При цьому М.АЗАРОВ заявив, що покращення житлових умов потребує більш як мільйон сімей.