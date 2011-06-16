Азаров сподівається- у 2012 році ставки кредитування для забудовників знизяться до 12%

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що наступного року ставки кредитування для забудовників знизяться до 12% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після проведення наради з розвитку будівельної галузі.

М.АЗАРОВ відзначив, що під час наради забудовники повідомили йому, що користуються кредитами під 16% річних.

«Я думаю, що наступного року цілком реально мати максимум 12%», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що ставки за іпотечними кредитами для населення мають бути ще нижче.