Азаров сподівається- у 2012 році ставки кредитування для забудовників знизяться до 12%
17:25, 16 червня 2011Нерухомість
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сподівається, що наступного року ставки кредитування для забудовників знизяться до 12% річних.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу після проведення наради з розвитку будівельної галузі.
М.АЗАРОВ відзначив, що під час наради забудовники повідомили йому, що користуються кредитами під 16% річних.
«Я думаю, що наступного року цілком реально мати максимум 12%», - сказав М.АЗАРОВ.
При цьому він зазначив, що ставки за іпотечними кредитами для населення мають бути ще нижче.
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