НСК “Олімпійський” дозволили викупити частину будівлі на території спорткомплексу
Кабінет Міністрів України дозволив Державному підприємству «Національний спортивний комплекс «Олімпійський» викупити частку майнових прав на будівлю, що споруджується по вул. Червоноармійська, 55, у Києві.
Про це йдеться у розпорядженні № 547-р від 30 травня п.р., розміщеному на офіційному інтернет-сайті уряду.
Згідно з документом, уряд погодився з пропозицією Національного агентства з питань підготовки і проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу і реалізації інфраструктурних проектів з укладання між НСК «Олімпійський» і ТОВ «Будівельна інвестиційна компанія ТМ» угоди про спільну інвестиційну діяльність, пов`язану з продовженням спорудження будівлі на вул. Червоноармійській, 55, у Києві. При цьому з включенням в угоду умов про те, що земділянка, на якій триває будівництво цієї будівлі, перебуває у постійному користуванні НСК «Олімпійський», а також про викуп частки майнових прав на цю будівлю, яка належить держпідприємству, за ціною, встановленою у звіті про оцінку її вартості, який рецензовано Фондом держмайна.
Як повідомляв УНІАН, в лютому п.р. Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача частки Національного спортивного комплексу (НСК) «Олімпійський» у недобудованій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 55.
За інформацією Фонду держмайна, частка НСК у недобудованому об`єкті становить 29% при 3 720 кв. м загальних площ даної будівлі, з яких 2 790 кв. м. - на 1-3 поверхах і 930 кв. м. - на цокольному поверсі.