Кабмін планує передбачити 5 млрд. у Держбюджеті 2012 р. на розвиток ЖКГ

Кабінет міністрів планує передбачити 5 млрд. грн. у Державному бюджеті на 2012 рік на розвиток житлово-комунального господарства.

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

«Ми виділимо приблизно 5 млрд. грн. на розвиток житлово-комунального господарства. Також ми зробимо комплексну програму, розраховану на 5 років, у рамках якої будуть визначені значні фінансові ресурси для того, щоб привести наше житлово-комунальне господарство до нормального стану», - сказав прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що на цю програму впродовж 5 років буде виділено близько 30 млрд. грн.

Разом з тим прем`єр-міністр відзначив, що найближчими роками буде реалізована програма із забезпечення всіх регіонів країни якісною питною водою.

«Завдання забезпечити наших людей якісною питною водою буде вирішене найближчим майбутнім, оскільки від якості питної води безпосередньо залежить здоров`я наших людей», - сказав він.

М.АЗАРОВ повідомив, що уряд в першу чергу допомагатиме тим регіонам, які використовуватимуть власні ресурси, залучатимуть інвесторів для реалізації програм із забезпечення населення питною водою.