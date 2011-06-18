Найближчим часом тарифи на газ підвищуватись не будуть - Азаров

Прем‘єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняє, що найближчим часом тарифи на газ в Україні підвищуватись не будуть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМУ, про це прем’єр заявив під час зустрічі з віце-президентом Світового банку Філіпом Ле ОУРУ та представником Світового банку в Україні Мартіном РАЙЗЕРОМ.

За даними прес-служби, М.АЗАРОВ зазначив, що підвищення цін у світі, в першу чергу, на нафту і продовольство, звісно, не оминає Україну та відбивається на її економіці. Втім, за його словами, уряду вдається утримувати рівень інфляції в межах, які є об‘єктивними для даної економічної ситуації. Не зважаючи на світове зростання цін, про жодне підвищення тарифів на газ наразі не йдеться.

«Це питання не на часі», - сказав український прем’єр.