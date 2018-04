Західні журналісти поставили Донецьку найнижчу оцінку за підготовку до Євро-2012

Західні журналісти, що оцінювали підготовку українських та польських міст до Євро-2012, за результатами міжнародного прес-туру ONE YEAR TO GO найнижчу оцінку поставили Донецьку — 2,9 бала за 5-бальною шкалою.

Про це повідомляє газета "Дзеркало тижня. Україна" в номері від 18 червня.

Як зазначає видання, «крім твердої «п`ятірки» за стадіон, Донецьк заробив: за аеропорт — 3,2, за дороги — 3,1, за готелі — 2,0, за відпочинок — 2,0 і за саме місто — 2,1. Перш за все, Донецьк об`єктивно не має туристичних традицій — так склалося історично».

Секретар міської ради Микола ЛЕВЧЕНКО презентував журналістам намет, встановлений посеред чистого поля. За його словами, на семи гектарах цього найчистішого поля влада міста планує створити для вболівальників кемпінг і розмістити там близько 7000 чоловік (плюс окремий паркінг для житлових автофургонів). Стартова ціна добової експлуатації однієї розкладачки — 25 євро на добу.

Також зазначається, що дефіцит п`ятизіркових номерів у Донецьку перекрити вже не вдасться. Така кількість дорогих номерів місту просто не потрібна. Тому гостей класу VIP, судячи з усього, або возитимуть чартерами з Києва, або частково розміщуватимуть у Дніпропетровську та доставлятимуть до Донецька швидкісними поїздами.

Що стосується готелів нижчого рівня, то їх у Донецьку теж негусто.

Частина учасників медіа-туру, наприклад, була поселена в готелі «Ліверпуль». Досить приємного щодо дизайну, але абсолютно не готового по лінії сервісу. Зокрема, сніданок не відповідав жодним міжнародним стандартам.

Зустріч з учасниками туру була організована на базі ФК «Шахтар». Близько 50 гектарів ретельно доглянутої і відгородженої від зовнішнього світу території, дев`ять ігрових полів, корпуси для трьох складів команди, дитяча футбольна академія, велике озеро з лебедями, фонтани, газони, тиша, свіже повітря. Західні журналісти сказали, що нічого подібного вони не бачили. Правда, при цьому було не зрозуміло, чому для зустрічі з журналістами була обрана саме база, яка під час турніру буде одним з найзакритіших і найбільш охоронюваних об`єктів. На стадіоні вболівальники проведуть у цілому годин десять — із семи-восьми днів.

Водночас західні журналісти оцінили за 5-бальною шкалою львівський стадіон на 2,6 бали, аеропорт — на 2,1, дороги — 3 бали рівно, готель «Дністер» — 3,8, саме місто — 5,0, відпочинок і дозвілля — 4,7. Все це вилилося в середній бал — 3,5.