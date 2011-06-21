В Україні обсяг субсидій на оплату ЖКП зріс на 54 млн. грн.

У січні-травні 2011 року українцям були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 82 млн. грн., що на 54,1 млн. грн. більше, ніж у січні-травні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені в розмірі 71,4 млн. грн., у сільській - 10,6 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-травні 2011 року були призначені 594,4 тис. сімей (90,9% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості - 480 тис., у сільській - 114 , 4 тис. Порівняно з січнем-травнем 2010 року, кількість сімей, яким було призначено субсидії, збільшилася на 332,8 тис., або в 2,3 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю у травні п.р. збільшився, в порівнянні з травнем 2010 року, на 10,5% - до 70,8 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано в Києві, Полтавській та Київській областях (184,3-126,7 грн.), найменший - в Чернівецькій, Херсонській та Миколаївській областях (14,3-18,1 грн.).

Як повідомляв УНІАН, у січні-квітні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 73 млн. грн., що на 48,6 млн. грн. більше, ніж у січні-квітні 2010 року.

У 2010 році жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн. грн., що на 94 млн. грн. більше, ніж у 2009 році.