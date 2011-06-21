Мінрегіонбуд має намір до серпня завершити інвентаризацію недобудів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спільно з місцевими державними адміністраціями повинні до 1 серпня ц.р. завершити повну інвентаризацію об`єктів незавершеного будівництва.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, таке завдання перед міністерством поставлено прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

У прес-службі відзначили, що міністерство інформуватиме про хід проведення інвентаризації на офіційному веб-сайті в рубриці «Незавершене будівництво».

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінрегіонбуд мав намір провести інвентаризацію недобудів в Україні до червня ц.р.

Станом на 1 січня ц.р., в Україні кількість незавершених об`єктів будівництва становила 18,3 тис. об`єктів, з яких 6,5 тис. (35,4%) були в стадії будівництва, а на 11,8 тис. (64,6%) будівництво тимчасово припинено або законсервовано.