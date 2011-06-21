Молодим сім'ям житло надаватимуть без права власності?

Держфонд сприяння молодіжному житловому будівництву пропонує надавати житло, що споруджується за участю держави, молодим сім`ям у тимчасову оренду без можливості його придбання у власність.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, зараз міністерство розробляє законопроект про забезпечення молоді житлом, в якому планується передбачити низку варіантів надання державної підтримки молоді у вирішенні житлового питання. Одним з варіантів пропонується надавати житло в тимчасову оренду без можливості придбання його у власність.

Планується, що попередній варіант законопроекту буде розроблений за два тижні, після чого він пройде громадське обговорення і до вересня поточного року буде винесений на розгляд Верховної Ради.

У прес-службі також відзначили, що сьогодні голова правління фонду Леонід РИСУХІН і голова Державної служби молоді і спорту Равіль САФІУЛЛІН підписали меморандум про співпрацю, в рамках якого планується вести спільну роботу з реалізації державних житлових програм для молоді.