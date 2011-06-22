У Тернополі ОСББ звільнили від плати за землю

У Тернополі об’єднання співвласників багатоквартирних будинків звільнили від земельного податку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, це передбачено положенням про вирішення окремих питань щодо врегулювання діяльності та підтримки ОСББ, затвердженим депутатами міської ради.

У ньому вказано, що відтепер земля для ОСББ передається безкоштовно у власність або у користування.

«Раніше звільнення від податку за землю здійснювалося щорічно, тепер міська рада гарантує, що ОСББ звільнять від земельного податку. Таким чином ми заохочуємо жителів багатоповерхівок створювати ОСББ і самим контролювати якість надання послуг», – зазначив міський голова Сергій НАДАЛ.

Також у положенні визначили порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу ЖЕКу на баланс ОСББ. Тепер після набуття статусу юридичної особи ОСББ може прийняти на власний баланс весь житловий комплекс. Для цього після загальних зборів голова правління має письмово звернутися до балансоутримувача щодо передачі житлового комплексу на баланс ОСББ.

На підставі звернення голови правління та поданих матеріалів балансоутримувач в двохмісячний термін забезпечує створення відповідної комісії для визначення технічного стану житлового комплексу та визначення виду його ремонту (поточний чи капітальний), а згодом – передачу житлового комплексу або його частини на баланс ОСББ разом із планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку та відповідною технічною документації. Також на рахунок ОСББ передають кошти спеціального фонду й авансові платежі.

У положенні також сказано, що управління житлово-комунального господарства при передачі будинку на баланс ОСББ має в місячний термін замовити проектно-кошторисну документацію на проведення капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку. Також за тиждень після виготовлення проектно-кошторисної документації голову правління ОСББ мають проінформувати щодо вартості та орієнтовних термінів проведення капітального ремонту на умовах співфінансування.