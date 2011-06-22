Київська влада не хоче, щоб кияни знали, які землі статусу "особливо цінних" - Бригинець

Київська влада подала апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який за позовом громадської організації „Громадська позиція”, зобов’язав КМДА внести до державного земельного кадастру дані про те, що усі земельні ділянки в охоронній зоні Софії Київської є „особливо цінними землями”.

Про це повідомив голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, поінформували УНІАН у його прес-службі.

„По-перше, депутати, розглядаючи питання виділення землі на сесії, як і журналісти, що стежать за роботою Київради, повинні знати, що певні землі - це не просто шматок Києва, а землі історико-культурного призначення зі статусом „особливо цінних”, - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

По-друге, звернув він увагу, вказівка на цей статус значно ускладнює процес виділення конкретної ділянки.

«Київська влада намагається приховати інформацію і від депутатів, і від громади, а також намагається не ускладнювати процедуру виділення унікальних київських земель, тому й пробує в апеляційному суді скасувати рішення адмінсуду, - пояснює О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат висловив подяку громадській організації, яка відстояла в суді його право і як киянина, і як депутата знати справжній статус певних земельних ділянок, який приховується владою, і обурився діями посадовців, які продовжують боротися за можливість і далі приховувати інформацію про статус „особливо цінних земель” стосовно ділянок в охоронній зоні Софії Київської.

„Завтра на сесії Київради я звернусь до голови КМДА Олександра ПОПОВА та секретаря Київради Галини ГЕРЕГИ з вимогою відкликати апеляції на рішення Окружного адміністративного суду Києва і зобов’язати Головне управління земельних ресурсів КМДА дотримуватися закону,” – заявив О.БРИГИНЕЦЬ.