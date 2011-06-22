Яворівський пропонує збільшити штрафи за самовільне встановлення МАФів у 20 разів

Народний депутат Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ (БЮТ) пропонує збільшити штрафи за самовільне встановлення малих архітектурних форм (МАФ) у 20 разів – із 50-100 до 1-2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про це йдеться в законопроекті №8707 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за самовільне розміщення малих архітектурних форм)», внесеному до парламенту 20 червня ц.р.

Документом, розміщеним на сайті Верховної Ради, пропонується доповнити Кодекс про адміністративні порушення ст. 152-1, в якій передбачити, що самовільне розміщення МАФів тягне за собою накладення штрафу від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17-34 тис. грн.) із конфіскацією МАФів, предметів торгівлі й виручки, отриманої від продажу предметів торгівлі.

При цьому за самовільне розміщення МАФів, проведене повторно протягом року, передбачається встановити накладення штрафу від 2 до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-68 тис. грн.) із конфіскацією МАФів, предметів торгівлі та виручки, отриманої від продажу предметів торгівлі.

За систематичне здійснення подібних дій пропонується накладати штраф у розмірі від 4 до 8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68-136 тис. грн.) із конфіскацією МАФів, предметів торгівлі та виручки, отриманої від продажу предметів торгівлі.

Згідно з документом, право складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо самовільного розміщення МАФів мають районні, районні в місті, міські або міськрайонні суди (судді).

Законопроектом також пропонується доповнити перелік малих архітектурних форм, внісши до нього кіоски, рундуки, ятки, намети, лотки, літні майданчики, павільйони зупинок громадського транспорту з вбудованими приміщеннями торгового, побутового, соціально-культурного або іншого призначення.