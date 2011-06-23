На реконструкцію і будівництво систем централізованого водовідведення витратять 400 млн. грн.

В Україні на реконструкцію і будівництво систем централізованого водовідведення з державного бюджету витратять 400 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів затвердив порядок використання у 2011 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції і будівництва систем централізованого водовідведення.

Порядок визначає механізм використання у 2011 році коштів, передбачених Мінрегіонбуду України відповідно до закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік» на реконструкцію і будівництво систем централізованого водовідведення.

Реалізація постанови передбачає спрямування на дані заходи 400 млн. грн.

На сьогодні Мінрегіонбуд завершує формування і затвердження переліку об`єктів централізованого водовідведення, на реконструкцію і будівництво яких цього року будуть виділені бюджетні кошти.