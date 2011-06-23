Попов хоче через реалізацію Стратегії розвитку Києва «залишити позаду» Москву і Петербург

Київська міська рада прийняла за основу проект рішення «Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували сьогодні на сесії 90 депутатів із 112-ти.

Як зазначив у виступі перед депутатами голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, є два варіанти розвитку Києва. При першому, за його словами, «ми рухаємося за інерцією, не робимо нестандартних підходів», і тоді через 10-15 років можна буде «трошечки скоротити відставання від Праги, Варшави, Москви, Санкт-Петербурга і, безумовно, це нас не дуже задовольнить».

Він підкреслив, що другий варіант більш оптимістичний, при якому за 15 років ВВП в Києві буде збільшено практично вдвічі, і «це нам дасть можливість через 15 років за якістю життя, розвитку економіки залишити позаду Москву і Санкт-Петербург, бути поруч з Будапештом, Варшавою і досягти показника розвитку Праги на період сьогодення».

Голова КМДА додав, що заходи, які передбачені Стратегією в галузі охорони здоров’я, дозволять збільшити тривалість життя в Києві із 72 років, як це є на сьогодні, до «як мінімум 79 років».

Також О.ПОПОВ підкреслив, що на сьогодні зношеність інженерних інфраструктур столиці становить близько 50%, а в Стратегії передбачені заходи, які дозволять зменшити цей показник до 15%.

Він наголосив, що також передбачається збільшити за 15 років показники туризму в Києві - із 1 млн. до 2 млн. 600 тис. туристів.

За його словами, один з основних напрямків даної Стратегії є розвиток економіки поряд із «спальними районами».

Він зазначив, що коли спостерігаєш вранці потік людей, які добираються з лівого берега столиці на правий, а ввечері – навпаки, то стає зрозуміло, що розвиток міста відбувається не зовсім правильно.

О.ПОПОВ наголосив, що з липня по листопад буде проведено обговорення проекту Стратегії розвитку Києва, а восени він має бути винесений на громадські слухання.