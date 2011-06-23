Затверджені критерії для організацій, що здійснюють експертизу проектів будівництва

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства своїм наказом № 53 від 23 травня 2011 затвердило критерії, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва.

Згідно з документом, опублікованим в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 113 від 23 червня ц.р.), серед критеріїв, яким мають відповідати організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва, - наявність статусу юридичної особи, укомплектованість експертної організації для проведення експертизи проектів будівництва об`єктів , що належать до IV та V категорій складності, експертами з питань надійності, довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, експертами з питань кошторисної частини проектної документації.

При цьому організації повинні мати організаційно-методичну документацію, необхідну для проведення експертизи проектів будівництва, власне або орендоване приміщення режимно-секретного підрозділу.

Перелік експертних організацій, що відповідає цим критеріям, формується та оприлюднюється Мінрегіонбудом на його офіційному сайті.