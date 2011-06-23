У Києві з 1 січня 2012 року запровадять податок на нерухомість

Київська міська рада ухвалила рішення встановити з 1 січня 2012 року в Києві місцеві податки і збори: на нерухоме майно; туристичний збір; за місце для паркування транспортних засобів в місті Києві; за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 102 із 110 депутатів.

Податок на нерухомість не сплачуватимуть ті, у кого квартира до 120 кв. м., а житловий будинок - до 250 кв. метрів.

Тим часом податок для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. м., а будинок, житлова площа якого не перевищує 500 кв. м., становитиме 1% розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

За квартири, житлова площа яких перевищує 240 кв. м., та будинки, житлова площа яких перевищує 500 кв. м., сплачуватиметься податок в розмірі 2,7% розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного року.

Також даним рішенням запроваджується туристичний збір. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Києва та отримують послуги з тимчасового проживання (ночівлі). Цей збір становитиме 1% від вартості проживання за вирахуванням ПДВ. При цьому до вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги, телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади та інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

Також Київрада передбачила збір за місця для паркування транспортних засобів у столиці. Платниками цього збору є юридичні та фізичні особи, які займаються паркуванням на майданчиках для платного паркування та у спеціально відведених автостоянках. Ставки збору, відповідно до рішення, встановлюють за кожен день провадження діяльності із забезпечення паркування засобів у гривнях за 1 кв. м. площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі від 0,03 до 0,05% мінімальної зарплати.

Крім того, даним рішенням запроваджується збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (торгівля, надання платних побутових послуг, діяльність пунктів обміну валют, діяльність у сфері розваг) в розмірі від 0,08 до 0,4 мінімальної зарплати.