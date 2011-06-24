У Тернополі планують ввести податок на житлоплощу

У Тернополі планують ввести податок на житлову площу квартир і приватних будинків.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник фінансового управління міської ради Надія КУЧЕР, яка представлятиме проект на сесії, положення підготовлено на підставі ст. 12 і ст. 265 Податкового кодексу України.

У проекті йдеться про те, що для квартир, житлоплоща яких не перевищує 240 кв. м, і житлових будинків, житлоплоща яких не перевищує 500 кв. м, ставка податку становить 1% від розміру мінімальної заробітної плати (зараз це 9,6 грн. - УНІАН) за 1 кв. м житлоплощі.

Для квартир, житлоплоща яких перевищує 240 кв. м, і житлових будинків, житлоплоща яких перевищує 500 кв. м, ставка податку становитиме 2,7% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м.

При цьому проектом передбачено пільги в оподаткуванні для житлової нерухомості великих площ: для квартири - на 120 кв. м, для житлового будинку - на 250 кв. м.

«Тобто якщо площа квартири, скажімо, становить 250 кв. м, то за 120 кв. м податок не буде сплачуватися, натомість за інших 130 кв. м буде стягуватися податок у розмірі 2,7% від розміру мінімальної зарплати», - пояснила Н.КУЧЕР.

Податок, згідно з проектом рішення, буде стягуватися раз на рік. Суми податку будуть нараховувати органи державної податкової служби за місцезнаходженням об`єкта житлової нерухомості. Податкове повідомлення про суму податку та платіжні реквізити будуть посилати платникам до 1 липня звітного року.

Фізичним особам сплатити податок, згідно з проектом рішення, потрібно буде протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. Юридичним особам - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Не будуть обкладатися податком об`єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальної громади, будівлі дитячих будинків сімейного типу, дачні будинки (але не більше одного такого об`єкта на одного платника податку), об`єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім`ям та прийомним сім`ям, в яких виховується троє і більше дітей (але не більше одного такого об`єкта на сім`ю), гуртожитки.

За даними Н.КУЧЕР, це рішення депутати міської ради розглянуть під час сесійного засідання в липні.