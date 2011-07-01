Реформа ЖКГ можлива лише за підтримки найвищих органів влади - експерт

Реформа житлово-комунального господарства України можлива лише за підтримки найвищих органів влади, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО.

"Не можуть органи місцевого самоврядування самотужки зробити комунальну реформу. Пілотні проекти – так, треба експериментувати, але комунальна реформа має бути єдиною державною справою, і тут центр має її розробити, розпочати, а далі допомагати місцевій владі ефективно її реалізовувати", - зазначив В.ФЕСЕНКО в коментарі УНІАН.

На його думку, ключові напрямки реформування ЖКГ, заявлені урядом, є безальтернативними – у першу чергу необхідно створити прозору систему контролю за витратами та розрахунків тарифів.

Експерт підтримав ініціативи зі створення єдиного органу, який контролюватиме тарифоутворення по всій країні. "Розбіжності в тарифній політиці неминучі… Але я абсолютно розумію президента і прем’єра, коли вони кажуть, що ситуація, коли є п’ятикратна різниця в тарифах на воду і тепло чи інші комунальні послуги – це ненормально…", - зауважив В.ФЕСЕНКО.

Він також вважає, що списання заборгованості підприємств паливно-енергетичного та житлово-комунального господарств дозволить уникнути фінансового колапсу в цих сферах. "Це як тромби, які блукають по нашому організму в кровотворній системі. Що робити? Їх треба нейтралізувати або хірургічними, або іншими терапевтичними методами. В даному випадку щось подібне", - прокоментував експерт.

На його думку, одним з кардинальних напрямів реформування є енергозбереження, а також "нові, більш адекватні, оптимальні форми управління" комунальним сектором. "Інакшого виходу у нас просто нема, інакше – криза і деградація", - підсумував В.ФЕСЕНКО.

Довідка УНІАН. У 2010 році для забезпечення єдиного підходу до формування економічно обґрунтованих тарифів для підприємств – природних монополістів було прийнято Закон України «Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України». Мінрегіонбуд розробив і подав на розгляд Президента проект указу про створення НКРРКП.

1 червня п.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Національна комісія регулювання ринку комунальних послуг буде створена і почне працювати до вересня.