АМК рекомендує КМДА вжити заходів щодо встановлення обгрунтованих тарифів на ЖКП у Києві

Антимонопольний комітет України (АМК) офіційно рекомендував Київській міській державній адміністрації, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державній інспекції з контролю за цінами та Національній комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) вжити заходів щодо забезпечення прозорих і обгрунтованих тарифів на комунальні послуги в місті Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що Київська міськдержадміністрація не дотримувалася вимог нормативно-правових актів під час встановлення тарифів на послуги централізованого опалення та постачання гарячої води.

Зокрема, в місті Києві не визначені ні виробники, ні виконавці послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води.

Внаслідок цього житлово-експлуатаційні організації, які фактично надають послуги, але юридично не визначені їх виконавцями, неможливо притягнути до відповідальності при невиконанні зобов'язань перед споживачами. Йдеться, зокрема, про здійснення перерахунку за ненадання або надання не в повному обсязі послуг, зниження їх якості.

При цьому, як відзначають в прес-службі АМК, КМДА встановила тарифи на зазначені послуги без належних висновків Державної інспекції з контролю за цінами в Києві, при відсутності даних про опалювальні площі житлового фонду столиці, без урахування фактичного розподілу виробленої теплоенергії й в умовах завищення норм споживання послуг з гарячого водопостачання.

У зв'язку з цим АМК зобов'язав Київську МДА забезпечити встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води в місті Києві у порядку, передбаченому діючими нормативними актами.

Разом з цим, на вимогу АМК Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства має внести зміни до Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді. Зокрема, визначити, що виконавцями послуг централізованого опалення і постачання гарячої води можуть бути тільки суб'єкти природних монополій, які мають відповідну інфраструктуру.

У той же час АМК наполягає, щоб НКРЕ стверджувала обов'язковий для виконання нормативний акт, який передбачатиме розподіл виробленої та відпущеної теплопостачальними підприємствами теплової енергії для виробництва житлово-комунальних послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води між категоріями споживачів: населенням, бюджетними установами, іншими споживачами. НКРЕ повинна також запровадити порядок розробки і затвердження інвестиційних програм розвитку теплових мереж, які будуть включатися до тарифів на теплову енергію, з обов'язковим урахуванням впровадження обліку спожитої теплової енергії.

У свою чергу, Держцінінспекція має забезпечити безумовне дотримання порядку формування, встановлення і застосування діючих тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води в Києві, перш за все з надання висновків щодо обгрунтованості витрат саме виробників, виконавців послуг.