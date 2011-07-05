Рада ухвалила законопроект щодо ОСББ

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об`єднань співвласників багатоквартирного будинку".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 268 народних депутатів із 394 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, надаються об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку у постійне користування. Порядок їхнього використання визначається співвласниками. Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні будинки, а також належні до них будівлі, споруди і прибудинкові території, визначаються на підставі проектів розподілу території кварталу, мікрорайону та відповідної землевпорядної документації.

Співвласники земельної ділянки, що перебуває у спільній сумісній власності, мають право на її поділ або на виділення з неї окремої частки (крім співвласників багатоквартирного жилого будинку).

Власникам квартири, нежитлового приміщення у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку (але в межах прибудинкової території), у тому числі всередині або за межами нежилого приміщення, квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, нежилого приміщення, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир та нежитлових приміщень, які розташовані у багатоквартирному будинку, а також земельна ділянка, на якій розташовано багатоквартирний будинок та належні до нього будівлі, споруди.

Господарче забезпечення діяльності об’єднання може здійснюватися як власними силами об’єднання (шляхом самозабезпечення), так і шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання.

Майно, придбане об’єднанням за рахунок внесків та платежів співвласників, є спільною власністю власників квартир та нежилих приміщень у багатоквартирному будинку. Об’єднання може бути створене лише власниками квартир та нежилих приміщень багатоквартирного будинку (багатоквартирних будинків).