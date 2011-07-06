До порядку надання житлових субсидій населенню внесено зміни

Кабінет міністрів України прийняв постанову «Про внесення зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як пояснив віце-прем’єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, змінами до процедури надання житлових субсидій передбачається, що в сім’ях, де є діти або інваліди і дохід яких на особу не перевищує прожиткового мінімуму, зможуть отримати право на оплату комунальних послуг на рівні не більше 10%, а не 15%, як це було до цього.

Крім того, Положенням надається право на отримання субсидії тим особам, які мали заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг на 1 грудня 2006 року.

Крім того, спрощено механізм начислення субсидій. Зокрема, субсидії будуть видаватися не на термін 6 місяців, а на період до зміни умов у родині на право отримання субсидії. «Зараз ми сказали, що по деяких родинах там, де нічого не змінюється, комісії зможуть призначати субсидії автоматично. Люди не будуть приходити взагалі», - наголосив С.ТІГІПКО.

Також він зазначив, що змінами врегульовано питання щодо призначення субсидій у сім’ях, у яких члени родини відсутні тривалий час. Зокрема, в разі, якщо член родини працює не в місті, де прописаний, при пред’явленні довідки, що він працює в іншому місті, родина зможе отримати субсидію. Навіть якщо такої довідки не буде, працівники служби, яка надає субсидію, при підтвердженні цього факту двома свідками нададуть родині субсидію.