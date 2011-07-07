Екс-міністра ЖКГ Криму засуджено до 3 років в'язниці і звільнено...

Центральний райсуд Сімферополя засудив колишнього міністра житлово-комунального господарства Криму Володимира БАЖЕНОВА, який звинувачувався у використанні всупереч цільовому призначенню майже 7 млн. грн. із держбюджету при оновленні тролейбусного парку, до 3 років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання зі встановленням випробувального терміну на два роки, не позбавивши права обіймати певні посади.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Прокуратура готує апеляцію на вирок у зв`язку з м`якістю призначеного покарання», - йдеться в прес-релізі.

За даними наглядового відомства, В.БАЖЕНОВ всупереч постанові уряду країни купив за 6,9 млн. грн. тролейбуси не вітчизняного, а іноземного (білоруського) виробництва.

Дії розпорядника бюджетних коштів прокуратура кваліфікувала за ч.2 ст.210 Кримінального кодексу - порушення законодавства про бюджетну систему країни.

Кримінальну справу проти екс-міністра було порушено в березні. Слідство проводило кримське управління СБУ.

В.БАЖЕНОВ наприкінці квітня 2010 року написав заяву про відставку з посади міністра ЖКГ Криму, у травні кримський парламент звільнив його.