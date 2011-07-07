У Львові комунальники виставляють квартири на продаж за борги

У Львові вдаються до нових методів боротьби зі злісними неплатниками за комунальні послуги.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, львівське комунальне підприємство (ЛКП) «Сигнівка» у Залізничному районі міста виставило на аукціон квартиру одного з боржників на вул. Городоцькій, 319.

Як повідомила УНІАН директор ЛКП «Сигнівка» Оксана РОМАН, житель, щодо якої були застосовані такі дії, заборгував близько 19 тис. грн.

«Жителя цієї квартири неодноразово попереджали, також проходили суди, однак, ці заходи не допомагали. Тому нам довелося перейти до більш суворих дій і виставити квартиру на аукціон. Через три дні після виставлення на аукціон квартири її власник сплатив більшу частину боргу - 10 тис. грн, і зобов'язався протягом місяця оплатити інше », - зазначила О. РОМАН.

Як зазначили у Львівській міській раді, можливість вдаватися до таких заходів з'явилася у комунальників з 9 березня 2011 року у зв'язку з тим, що був прийнятий закон про виконавчу службу, який істотно розширює її можливості.

«Якщо громадянин має заборгованість понад 9 тис. грн., то можна направляти запит на виготовлення технічних документів у БТІ про вартість житлового приміщення, а після отримання цих документів є право виставити квартиру на аукціон, про що боржник сповіщається попередженням», - зазначила у коментарі агентству начальник відділу житлового господарства Залізничної районної адміністрації Ірина УМРІШ. Також вона повідомила, що в Залізничному районі міста планують виставити на аукціон ще 7 квартир, власники яких мають велику заборгованість.

За словами директора ЛКП «Сигнівка», це єдиний реальний спосіб змусити мешканців сплатити борг. «Усі попередження і судові позови залишаються безрезультатними і більше не є вагомими для громадян», - зазначила О. РОМАН.

Начальник управління житлового господарства Львівської міської ради Юрій Голець зазначив, що метод реалізації майна громадян, які заборгували комунальним підприємствам значні суми, «виявився досить дієвим».

«Керівники ЛКП та керівники районів підходять індивідуально до кожної квартири. Якщо стає зрозуміло, що жителі, які мають борги, дійсно не можуть заплатити, - підключається соціальна служба. Але коли ми знаємо про те, що за закритими броньованими дверима живе добре забезпечена сім'я, яка не платить за комунальні послуги, ми будемо використовувати ті зміни до законодавства, які вступили в дію 9 березня цього року, а саме - розширення повноважень виконавчої служби, яка тепер може виставляти на аукціон квартири жителів і реалізовувати їх за борги. Ефект від такого рішення у випадку з квартирою на вулиці Городоцькій, 319, був досить вдалим, людина сплатив 10 тисяч гривень », - зазначив начальник управління житлового господарства міськради.

В основному, відзначив Ю. Голець, великі борги за комунальні послуги мають забезпечені жителі.

Він також підкреслив, що левова частка львів'ян щомісяця платить за комунальні послуги, а «щодо тих мешканців міста, які ще не зрозуміли важливість своєчасної оплати за комунальні послуги, будуть застосовуватися заходи з реалізації майна».

За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, на 1 липня борг за квартплату мешканців Львова становить 9 млн. 501 тис. грн., За холодну воду - 5 млн. 362 тис. грн., А за теплопостачання - 40 млн. 638 тис. грн.