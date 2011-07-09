У Києві восени з’являться два фонтани зі світло-динамічним музичним ефектом

Восени у столиці запустять два фонтани зі світло-динамічним музичним ефектом: Овальний фонтан на вулиці Хрещатик, 25, та каскадний, який знаходиться на вулиці Червоноармійській, 119.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління капітально будівництва, яке виконує функції замовника з проектування, будівництва та реконструкції зазначених об’єктів.

Наразі у повному обсязі виконано та профінансовано проектно-кошторисну документацію. За допомогою комп’ютерного забезпечення передбачається встановлення заглиблених насосів для створення світло-динамічного музичного ефекту.

Крім того, проведено роботи з обстеження технічного стану залізобетонного перекриття Овального фонтану, який збудований у 1980 році, та отримано позитивний технічний звіт щодо подальшої експлуатації фонтану.

Завершення робіт з монтажу обладнання, проведення пуско-налагоджувальних робіт та запуск обох об’єктів планується до 28 жовтня поточного року.