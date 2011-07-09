За два роки в усіх багатоквартирних будинках встановлять системи обліку тепла і води - МінЖКГ

За два роки в усіх багатоквартирних будинках будуть встановлені системи обліку тепла і води.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства – керівник апарату Григорій СЕМЧУК в інтерв’ю ZN.UA (№25 08-15 липня).

За його словами, нині лише 43% багатоквартирних будинків мають такі системи обліку. Міністерство зобов’язало відповідні підприємства протягом двох років досягти стовідсоткового обліку.

«Зараз буде стояти лічильник: і скільки зайшло, за стільки ми тобі і платимо. Усі твої втрати, які в тебе є – це твої проблеми. Не перекладай їх на мене, на споживача», — сказав заступник міністра.

Він нагадав, що зараз більшість будинків обслуговуються не за фактично наданим обсягом послуг, а за нормами.

«Норми зараз завищені. Наприклад, у Києві норма на водопостачання на одну людину удвічі вища, ніж у європейських країнах… Там же де є облік, там практично наполовину скорочується використання ресурсів»,- наголосив Г.СЕМЧУК.

Окрім того, за словами заступника міністра, уже цього року 100%-ний облік буде запроваджено на самих комунальних підприємствах.

«На всіх підприємствах до опалювального сезону повинні бути встановлені прилади обліку. Зараз, як показали перевірки, у багатьох підприємствах цей облік відсутній. Скільки він спожив газу, і скільки на базі цього газу він видав тепла. На водоканалах: скільки він підняв води, скільки відпустив у мережу. Технологічний облік повинен бути 100%»,- сказав Г.СЕМЧУК.