«Київводоканал»: структура стоків на Бортницькій станції аерації критично погіршилася

ПАТ «АК «Київводоканал» відзначає значне погіршення структури стоків, що надходять на Бортницьку станцію аерації (БСА).

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Київводоканалу», згідно з даними його лабораторій, за минулий тиждень на очисні споруди БСА надходили стічні води, у складі яких кількість фосфатів перевищувала всі допустимі нормативи в чотири рази (на 304% більше норми). Крім того, на 32% більше норми в стічних водах азоту амонійного.

«Враховуючи повну зношеність обладнання та застарілість технологій, міські стоки очищаються на 94-96%. Звичайно, при такому катастрофічному збільшенні фосфатів у стоках, навіть при критичному навантаженні на станцію, неможливо постійно забезпечувати очищення стічних вод до нормативних показників», - наголошується в повідомленні прес-служби "Київводоканалу". Внаслідок цього, знищується активний мул на БСА, необхідний для очищення води, погіршується якість очищення стоків, що скидаються у Дніпро.

У «Київводоканалі» нагадали, що грам фосфатних сполук викликає рост 5-10 кг синьо-зелених водоростей. Це стає причиною смерті всього живого у водоймі. Основним джерелом надходження фосфатів і поверхнево-активних речовин в стоки є побутовий сектор внаслідок широкого використання синтетичних фосфатомістких мийних засобів. Гранично допустима концентрація потрапляння у воду фосфатів - 3 міліграми на літр. Якщо більше - водойма може загинути. На БСА ця концентрація сягає іноді 20-30 міліграм на літр.

Тим не менш, в Україні законів щодо обмеження ввезення та виробництва фосфатомістких миючих засобів не існує.

«Київводоканал» закликає споживачів і виробників фосфатомісткої продукції в Україні брати до уваги не тільки економічну, але й екологічну складову при виробництві й виборі мийного засобу.