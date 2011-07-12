Призначений сьогодні Президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ на посаду міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства екс-губернатор Донецької області Анатолій БЛИЗНЮК заявляє про можливість ліквідації ЖЕКів та комерціалізації монополій на газ і воду.

Про це повідомляє офіційний сайт Партії регіонів з посиланням на видання «Коментарі».

«На першому етапі своєї роботи ми повинні оцінити, де ми є, і що з цим потрібно робити. Другий етап діяльності полягає в тому, що в даній сфері необхідно побачити бізнесову частину. Якщо це буде так, то масово з'являться ОСББ, проводитимуться тендери, конкурси. Не потрібно буде тикати пальцем на ЖЕКи. Не потрібен ЖЕК - так ліквідуйте його. Наймайте того, хто вам найефективніше надасть всі послуги: відремонтує дах, прибере під'їзди, винесе сміття», - заявив А. БЛИЗНЮК.

«Інше питання: це монополії на газ, воду. Там теж треба буде дивитися. Може здатися неправильним, але комерціалізація цих процесів повинна відбутися», - резюмував новий міністр.